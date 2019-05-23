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Ирина Шейк и Брэдли Купер всех обманули

08:49
  • четверг
  • 23 мая 2019

Леди Гага тоже постаралась

Ирину Шейк и Брэдли Купера на фоне слухов о расставании встретили вместе. Пара гуляла в одном из парков Лос-Анджелиса и оба выглядели счастливыми.
История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

Такой поворот событий вызвал вопросы. "Неужели модель и актер устроили дешевую пиар-акцию для поднятия интереса к своим персонам, а романа с Леди Гагой и вовсе не было?" - недоумевают фанаты пары.

Чтобы выяснить истину, голливудские репортеры проследили за предполагаемой разлучницей пары Леди Гагой и были удивлены результатам. Оказалось, что с момента церемонии вручения премии "Оскар" Купер и певица ни разу не встречались, пишет TMZ.

При этом Брэдли проводил каждый день со своей семьей. Как предположили репортеры, несчастный вид Шейк и отсутствие совместных фото с Купером объясняются просто - Брэдли уже давно требовал от возлюбленной прекратить выставлять их отношения на публику. Видимо, Ирина пересмотрела свои взгляды на данный вопрос после злосчастного "Оскара" и согласилась на условия актера.

Напомним, роман Шейк и Купера начался в 2015 году. Вскоре актер сделал своей возлюбленной предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. Зато Ирина родила Брэдли дочку. Малышку назвали Лея. Сейчас девочки два годика.

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