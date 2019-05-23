Лазарев высказался о соперниках после скандала с пересчетом голосов на "Евровидении"

Певцу добавили один балл, но итоговый результат это не повлияло

Российский певец Сергей Лазарев оценил выступления своих соперников на конкурсе "Евровидение", который прошел в минувшую субботу в израильском Тель-Авиве.

Артист отметил, что Россия оказалась в прекрасной компании призеров конкурса. Напомним, что первое место досталось певцу из Нидерландов Дункану Лоуренсу, второе – итальянцу Mahmood, а третье, собственно, Лазареву. "Мы в прекрасной компании! Каждый достоин!", - написал певец в Instagram.

Представлять Россию на "Евровидении" – большая честь, отметил Лазарев. Радостно от того, что наша страна вновь вернула себе позицию лидера конкурса, поскольку представлявшая в прошлом году Юлия Самойлова не смогла пройти в финал, а в 2017 году Россия в конкурсе не участвовала.

Что касается пересчета голосов, о котором ранее объявили организаторы "Евровидения", то Лазарев отреагировал на него раздраженно – все уже устали от "поднадоевших манипуляций" с голосами жюри. "От них в первую очередь страдают артисты", - рассказал Лазарев kp.ru ("Комсомольской правде").

По итогам пересчетов, Лазарев получил дополнительный балл, а Дункан Лоуренс – шесть, но на итоговый результат это все равно не повлияло.

Финал "Евровидения" состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Наш конкурсант Сергей Лазарев с песней Scream выступил под пятым номером. Он набрал 380 баллов и завоевал третье место. В следующем году "Евровидение" пройдет в Нидерландах.