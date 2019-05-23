Какую мойву выбрать, чтобы не слечь с отравлением

Доверять можно только одной рыбке

Специалисты "Росконтроля" проверили мойву холодного копчения, которая чаще всего лежит на прилавках магазинов. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Под разбор экспертов попалась рыба пяти производителей: ИП Кадиев/Selgros, "Томилинская", Leor, "Каждый день", "Рыбная история" ("Ашан / Морепродукты"). Ее оценили по 50 параметрам, в частности, с точки зрения безопасности, соответствия состава маркировке, отсутствия консервантов и токсичных соединений.

В результате экспертизы, к употреблению рекомендована лишь мойва ИП Кадиев/Selgros. Рыба "Томилинская", Leor, "Каждый день" не прошли проверку безопасности и попали в "черный список". Их употребление может вызвать расстройство желудка, сообщили в "Росконтроле". А в мойве "Рыбная история" нашли консерванты, которые не предусмотрены техрегламентом.

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