ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шепелев внезапно помог семье Фриске

09:37
  • четверг
  • 23 мая 2019

Телеведущий выплатил Русфонду третью часть долга родственников Жанны

Стало известно, кто выплатил Русфонду часть долга семьи Жанны Фриске. Ранее сообщалось, что на счет фонда поступил платеж - 7,9 миллиона рублей. 
Сыну Жанны Фриске - 6 лет. Как живет Платон

"Это первая часть долга из общей суммы в 21,6 миллиона рублей, которые по решению суда наследники Жанны Фриске должны вернуть фонду", - заявил тогда представитель благотворительной организации.

По данным kp.ru, неожиданная помощь пришла от Дмитрия Шепелева. Он погасил часть долга, которая числилась за сыном Жанны Фриске Платоном. Мальчик теперь вычеркнут из списка должников. Остальные деньги должны вернуть его бабушка и дедушка.

Чтобы выплатить долг сына Шепелев продал его часть особняка Фриске в Истринском районе. Дом после смерти певицы достался троим наследникам в трех равных долях - родителям Жанны и Платону. При этом первые о продаже ничего не знали.

Семья Фриске о произошедшем узнала из СМИ. И эта новость застала их врасплох. "Я ничего не продаю, не знаю о действиях приставов и не хочу вообще это все обсуждать!" - заявил журналистам отец певицы Владимир Фриске.

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После ее смерти начались судебные тяжбы между родственниками певицы и благотворительной организацией "Русфонд", которая занималась сбором пожертвований на лечение Фриске. По утверждению фонда, из 25 миллионов, собранных на лечение, было потрачено только 4,12 миллиона, а родственники певицы отказались предоставить подтверждение, что деньги ушли на медицинские цели.

Согласно решению Мосгорсуда, ответчики – родители певицы и гражданский муж Дмитрий Шепелев - обязаны выплатить Русфонду 21 миллион 633 тысячи рублей. По словам представителей Шепелева, деньги обналичила мать певицы, поэтому иск должен быть заявлен именно к ней.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".

Главное сегодня
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.