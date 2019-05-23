Это разрывает сердце: Энистон пересказала разговор с Джоли перед изменой Питта

Две пассии Брэда Питта встретились на парковке

Актриса Дженнифер Энистон раскрыла содержание единственного разговора, который у нее произошел с Анджелиной Джоли.

Энистон рассказала Vanity Fair, что этот разговор произошел в 2004 году, когда она снималась в последнем сезоне сериала "Друзья", а Джоли и Брэд Питт только приступили к работе над фильмом "Мистер и миссис Смит".

Энистон и Джоли встретились на парковке возле студии, где снимали "Друзей". "Я остановилась и представилась. Я сказала: "Брэд счастлив работать с тобой. Я надеюсь, что вы, ребята, хорошо проведете время".

Позднее, когда Питт ушел от Энистон к Джоли, звезда "Друзей" пожалела о своих словах. Это разрывает сердце, призналась актриса.

По слухам, Анджелине Джоли не понравилось, что ее бывший муж Брэд Питт пришел на празднование 50-летия Дженнифер Энистон и преподнес ей дорогой подарок. Впрочем, 22 мая осведомленный источник сказал, что Джоли и Питт решили оставить в прошлом разногласия и сделать все возможное для блага их шестерых детей.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году после четырех лет совместной жизни. Через 14 лет артисты объявили о том, что они поддерживают дружеские отношения.

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