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Российское вино оказалось лучше импортного

10:24
  • четверг
  • 23 мая 2019

Отечественный продукт пришелся по душе экспертам

Роскачество провело эксперимент, в котором сравнило вкус и качество российского вина и импортным.

Артисты Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и шеф-повар Алексей Зимины – члены Наблюдательного совета Роскачества - вслепую продегустировали три вида вина: два красных, два белых и два игристых, пишет газета "Известия". Все напитки идентичны по возрасту, сорту винограда и цене. Дегустаторы должны были оценить цвет, аромат, вкус и послевкусие вина по десятибалльной шкале.

Бутман не нашел отличий между нашим и привозным вином, Маликов и Зимин отдали предпочтение отечественным напиткам, отметили в Роскачестве. В результате российское вино победило с небольшим отрывом.

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