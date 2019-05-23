На сайте Зеленского опубликована петиция за его отставку

"Слугу народа" просят уйти

В четверг в Киеве вступил в силу указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. У депутатов осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе. Тем временем на официальном сайте украинского президента была зарегистрирована петиция о его отставке.

Несколько дней после инаугурации Владимира Зеленского и его громкого заявления о роспуске Верховной Рады депутатам было не до смеха. Прошли, кажется, все стадии принятия. Сначала наперебой кричали о незаконности такого решения. Затем в ход пошли угрозы организовать новый Майдан. Тактика не сработала. Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады восьмого созыва вступил в силу.

Теперь кабинету министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов. В нынешнем созыве депутатам осталось работать около двух месяцев. Так как Рада отклонила проект президента о переходе к системе с голосованием по партийным спискам, выбирать новый парламент будут по действующей схеме - смешанной мажоритарно-пропорциональной. Однако представитель Зеленского в Верховной Раде предложил пересмотреть количество депутатов. Их якобы слишком много. Особенно, если учесть, что население, постоянно проживающее на Украине, сократилось на 20 миллионов человек.

"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 – много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - заявил представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Ранее глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. Это, кажется, не понравилось депутатам еще сильнее, чем досрочный роспуск Рады. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко посчитал такое решение опасным. Особенно его испугали новости о телефонных переговорах Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления администрация президента предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальные для них - дело техники", - сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

С советами к своему преемнику обратился и бывший президент Украины Петр Порошенко. Он считает, что референдум по вопросам переговоров с Россией - прямая угроза национальной безопасности.

"На сегодняшний день я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который угрожает суверенитету и территориальной целостности государства", - сказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

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"Порошенко может попросить извинения, во-первых, у народа и попросить перед собой извиниться - я не знаю, у кого. Разве что дворового пса. То, что он говорит, не имеет значения, потому что он - вчера. И он должен разговаривать с правоохранителями, объяснять, как страна дошла до жизни такой", - парировал депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Тем временем, на сайте украинского главы государства среди прочих предложений неожиданно появилась электронная петиция за отставку Владимира Зеленского с поста президента, если он не выполнит свои обещания. Для рассмотрения документ должен набрать 25 тысяч подписей.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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