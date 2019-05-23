В Европе стартовали самые драматичные выборы в парламент

Ультра-правые или левые? Каким путём пойдёт Европейский Союз

В ЕС стартовали выборы в Европарламент. Они определят вектор политики на ближайшие пять лет. Голосование продлится до выходных и пройдёт в 28 странах в разные дни. Основная борьба развернётся между консерваторами - сторонниками объединения ЕС - и крайне правыми силами. У кого больше шансов на победу?

Самые драматичные и сенсационные за всю историю. Выборы в Европарламент успели стартовать только в двух странах ЕС из 28. Но их итоги уже называют поворотным моментом для единой Европы. Впервые за 40 лет популисты могут получить треть депутатских мандатов. А это серьезная корректировка курса и во внутренней, и во внешней политике.

И ведь популярность евроскептиков в странах ЕС росла с каждым месяцем - Италия, Австрия, Венгрия, Франция - где рейтинги Национального собрания Марин Ле Пен сравнялись с показателями партии Эммануэля Макрона. Французские СМИ даже объявили нынешнее голосование вторым раундом их политической дуэли. Правда, кодекса чести в этой схватке за Европарламент придерживаются далеко не все. Всего за неделю до финиша гонки евроскептикам, как теперь пишет пресса, кто-то выстрелил в ногу.

"Проевропейский политический класс пытается демонизировать несогласных. Криминализировать их - открываются уголовные преследования за определенные высказывания. Оказывается юридическое давление. Как, например, на партию Brexit в Великобритании. Прибавьте к этому параноидальные фантазии о России, которыми пугают европейцев", - прокомментировал профессор политологии в католическом университете Вандеи Джон Локлэнд.

А как еще назвать громкий скандал с вице-канцлером Австрии. За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением: Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с "россиянкой". Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц распустил правительственную коалицию и объявил о проведении досрочных выборов в парламент. Из Берлина одобрительно кивают.

"Я думаю, что все решения принятые в Вене - правильные. Такой скандал не может быть проигнорирован", - заявил глав МИД Германии Хайко Маас.

У Германии на этих выборах особый интерес. Следующим главой Еврокомиссии впервые в истории может стать немец. Заместитель председателя партии ХСС Манфред Вебер. Его кандидатуру уже поддержала Ангела Меркель. Но и тут назревает скандал. Сразу несколько стран ЕС заявили: у руля европейских институтов не должен стоять представитель Германии. Кроме того, Вебер якобы не знает французского и плохо говорит по-английски.

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Правда, как накануне выборов пошутил уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, владение английским для европейского чиновника - теперь сомнительное преимущество. "Английский сегодня понимают все. Но вот Англию уже, кажется, никто", - сказал он.

Своей эпопеей с Brexit Британия, и правда, сильно спутала карты тем, кто в ЕС остается. Затянув с разводом, королевство вынуждено участвовать в выборах в Европарламент. Однако уже в конце октября, если Brexit все-таки случится, депутатские мандаты британцам придется сдать. А ведь у Лондона почти десятая часть всех кресел в Европарламенте. И как такой демарш скажется на работе только что избранного законодательного органа, пока не может предсказать никто.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра".

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