Одним выстрелом двух зайцев: зачем Трампу конфликт с Ираном

Что говорят эксперты об угрозе войны между странами

Тысячи американских военных могут дополнительно перебросить на Ближний Восток. Такую возможность рассматривает Пентагон на фоне роста напряжённости в отношениях с Ираном. Цель, как заявлено, оборонительная. В Белом доме считают, что от Тегерана исходят потенциальные угрозы. Чем ответят в Исламской республике?

В ближайшие дни группировка американских кораблей и самолетов в Персидском заливе может быть усилена новыми эсминцами, комплексами Patriot и морскими пехотинцами. Пентагон намерен перебросить к берегам Ирана еще десять тысяч человек. План ротации уже передан на утверждение Трампу. Президент о развертывании дополнительных сил решения пока не принял. Но конгрессмены-демократы уже обрушились на него с критикой.

"Мы думали, между нами есть некоторое согласие, но с этим президентом Соединенных Штатов нельзя быть ни в чем уверенными. Никогда", - сказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Все из-за того, что Трамп, отправляя американские подразделения в залив, грозит, пусть и гипотетической, но все же войной с Ираном. Не обсуждает, хотя должен, свои планы с Конгрессом и действует без его одобрения. "Я уважаю Конгресс, я уважаю нынешнее положение вещей. Но демократы злоупотребляют полномочиями", - считает Трамп.

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Первая группа эсминцев приблизилась к Ирану на прошлой неделе. В Вашингтоне ссылаются на сведения разведки, что исламская республика, якобы готовит нападение на американских военных. Белый дом предлагал Тегерану переговоры, но после выхода США из ядерной сделки руководство Ирана назвало этот шаг несвоевременным. Проще говоря, Иран захлопнул дверь перед носом у Вашингтона. Мнения простых американцев, о том, как США должны себя вести, разделились.

"Я бы попала в 53% американцев, которые говорят, что Иран представляет угрозу, и мы всегда должны быть к ней готовы", - сообщила жительница Пенсильвании Джери Смит.

"Война никуда не годится. Я не верю, что война хороша где бы то ни было. Поэтому я надеюсь, что мы вернемся к переговорам", - прокомментировала Дженнифер Сайпс.

Сам президент США тоже действует неоднозначно. Сначала угрожает, затем говорит, что не хочет войны с Исламской республикой. Так или иначе, но Иран не собирается сидеть сложа руки. Сегодня в Тегеране заявили, что полностью контролируют все перемещения американских военных и готовы, в случае применения силы, ответить симметрично.

Появление авианесущей группировки США в заливе - это демонстрация мускулов и попытка оказать на Иран психологическое давление, говорят эксперты. Трамп новым витком эскалации пытается убить двух зайцев. Во-первых, добивается смены власти в Иране. Во- вторых - начинает готовиться уже к своим президентским выборам.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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