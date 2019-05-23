Собянин: за 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

Мэр столицы посетил новый производственный комплекс деревообрабатывающей промышленности

Новый производственный комплекс деревообрабатывающей промышленности Ново-Московском округе посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". Он отметил, что район динамично развивается – появляются новые дороги, станции метро, парки и открываются новые точки роста столичной экономики.

За последнее время число рабочих мест в Ново-Московском округе выросло в два с половиной раза. И хорошим примером можно назвать новую фабрику комплектующих для дверного и мебельного производства. Она поможет трудоустроить более 700 специалистов.

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