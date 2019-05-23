ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: за 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

12:03
  • четверг
  • 23 мая 2019

Мэр столицы посетил новый производственный комплекс деревообрабатывающей промышленности

Новый производственный комплекс деревообрабатывающей промышленности Ново-Московском округе посетил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". Он отметил, что район динамично развивается – появляются новые дороги, станции метро, парки и открываются новые точки роста столичной экономики.

За последнее время число рабочих мест в Ново-Московском округе выросло в два с половиной раза. И хорошим примером можно назвать новую фабрику комплектующих для дверного и мебельного производства. Она поможет трудоустроить более 700 специалистов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Сотрудник делает заготовки мебели в цехе деревообработки
Сотрудник делает заготовки мебели в цехе деревообработки
Производственный комплекс деревообрабатывающей промышленности
Производственный комплекс деревообрабатывающей промышленности
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.