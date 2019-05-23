Победителей кубка "Управляй" ждут гранты и стажировки

Главная цель конкурса – найти перспективных студентов и способствовать их карьерному росту

В Москве награждают победителей второго сезона Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй". Финалистов отбирали из 30 тысяч студентов со всей страны, сообщает "ТВ Центр".

Состязания проходили на площадках Общественной палаты России и Института экономической политики. Конкурс организован платформой "Россия – страна возможностей". Главная цель – найти перспективных студентов и способствовать их карьерному росту и развитию. Победителей ждут образовательные гранты и стажировки в крупнейших компаниях.

"Главное богатство нашей страны – это люди, которые живут в стране. И задача государства – создать условия для реализации таланта и возможностей. Но это решаете только вы сами. Ваша первая и главная победа, что вы сделали этот шаг – вы взяли на себя ответственность и в этом уже победили", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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