Оператор "ТВ Центра" получил медаль от Шойгу

Александр Терентьев удостоился особой награды за участие в военной операции в Сирии

За высокий профессионализм и творческие заслуги. В Москве торжественно наградили лауреатов премии Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2019", передает "ТВ Центр".

Почётные звания и награды вручали в девяти номинациях: для телевизионных и печатных СМИ, информагентств, радио и интернет-изданий. Восемь журналистов, в том числе оператор телеканала "ТВ Центр" Александр Терентьев, удостоились особой медали за участие в военной операции в Сирии. Награды вручил глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Я с глубоким уважением и благодарностью отношусь к сидящим в этом зале и работающим по всей стране. Те условия, в которых работают наши коллеги, скажем, в Сирии, в других точках - они говорят о том, что там не соврёшь, там не сочинишь, там идёт большая-большая тяжёлая информационная война. И вы в этой войне победили!" – заявил министр обороны.

Видео: Шойгу припугнул НАТО "страшилкой" о России

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен