На рынках число овощей с нитратами выросло вдвое

Азотистые соединения, используемые при удобрении овощей, могут вызывать рак

Роспотребнадзор выявил заметный рост доли овощей с нитратами в 2018 году.

Такая ситуация начинает становиться тенденцией. Так, в 2017 году количество овощей с нитратами на рынках и магазинах составляло 2,2%, а в 2018 – уже 4%, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование РИА Новости.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день невозможно вырастить урожай, чтобы его хватило на всю страну, без применения нитратов - азотистых соединений, на основе которых изготавливаются минеральные удобрения, ускоряющие созревание овощей. Однако они не должны превышать разрешенное количество и вредить здоровью покупателей.

В малом количестве нитраты легко выводятся из организма, но в больших приводят к кислородному голоданию, отрицательно сказываются на детях в утробе, приводят к раку желудка.