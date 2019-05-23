Мать бросила Меган Маркл в трудный момент

Дория Рэгланд променяла внука на собак

Принц Гарри и Меган Маркл задумались о поиске няни для их первенца после того, как мать герцогини Дория Рэгланд вернулась в Лос-Анджелес.

Дория Рэгланд провела шесть месяцев в коттедже Фрогмор, где живут герцог и герцогиня Сассекские. Она принимала участие в подготовке к рождению малыша, а затем помогла молодым родителям нянчиться с новорожденным. Как пишет журнал Vanity Fair, Рэгланд стала незаменимой помощницей в герцогском доме.

Но все хорошее рано или поздно заканчивается. На днях стало известно, что мать Меган Маркл вернулась к себе в Лос-Анджелес. Папарацци сфотографировали ее во время выгула собак. Ожидается, что женщина будет регулярно навещать дочь с внуком, однако жить во Фрогмор-коттедже она не собирается.

В связи с этим возникает вопрос о том, кто будет помогать принцу Гарри и Меган Маркл с маленьким Арчи. Раньше ходили слухи, что Маркл хочет нанять няню из США, но в последнее время никакой информации на этот счет не поступало. "Они хотят сделать это самостоятельно и избежать лишних слухов, это не в их стиле", - сказал источник в королевской семье по поводу поиска няни. По его словам, молодые родители планируют много времени уделять своему ребенку.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл, переехав во Фрогмор-коттедж, остались без прислуги. Всю работу по дому они делают сами. До недавних пор им помогала Дория Рэгланд.

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