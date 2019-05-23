Зеленская впопыхах удалила страницу в Instagram c компрометирующими фото

20 веселых и искренних фотографий из архива Зеленских

Первая леди Украины Елена Зеленская закрыла старую страницу в Instagram, когда ее муж стал президентом страны. Сейчас у супруги главы государства новая страница с официальными фотографиями, где нет места дурачеству и спонтанным снимкам.

Однако раньше Зеленская часто делилась с подписчиками семейными фотографиями из личного архива, пишет StarHit. Так были фотографии со свадьбы. Владимир и Елена расписались в 2003 году, когда Зеленский не мог похвастаться большими заработками и поэтому свадьбы была скромной. Будущий президент надел серый костюм с брюками не по размеру, а будущая первая леди – белое платье с розово-бирюзовыми вставками и декоративными розами. Несмотря на это, на фотографиях они выглядят по-настоящему счастливыми. Также в старом Instagram были фотографии с участниками КВН и коллегами по "Кварталу 95", из командировок и путешествий, веселые кадры с детьми – их у четы Зеленских двое.

Будучи женой популярного артиста, Елена Зеленская привыкла к повышенному вниманию, но в интервью она неоднократно раз признавалась, что не любит внимание прессы. Теперь, когда ее муж стал президентом, ей вряд ли удастся остаться в тени.