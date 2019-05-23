ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленская впопыхах удалила страницу в Instagram c компрометирующими фото

11:47
  • четверг
  • 23 мая 2019

20 веселых и искренних фотографий из архива Зеленских

Первая леди Украины Елена Зеленская закрыла старую страницу в Instagram, когда ее муж стал президентом страны. Сейчас у супруги главы государства новая страница с официальными фотографиями, где нет места дурачеству и спонтанным снимкам.

Однако раньше Зеленская часто делилась с подписчиками семейными фотографиями из личного архива, пишет StarHit. Так были фотографии со свадьбы. Владимир и Елена расписались в 2003 году, когда Зеленский не мог похвастаться большими заработками и поэтому свадьбы была скромной. Будущий президент надел серый костюм с брюками не по размеру, а будущая первая леди – белое платье с розово-бирюзовыми вставками и декоративными розами. Несмотря на это, на фотографиях они выглядят по-настоящему счастливыми. Также в старом Instagram были фотографии с участниками КВН и коллегами по "Кварталу 95", из командировок и путешествий, веселые кадры с детьми – их у четы Зеленских двое. 

Будучи женой популярного артиста, Елена Зеленская привыкла к повышенному вниманию, но в интервью она неоднократно раз признавалась, что не любит внимание прессы. Теперь, когда ее муж стал президентом, ей вряд ли удастся остаться в тени.  

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский с супругой Еленой
Владимир Зеленский с супругой Еленой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.