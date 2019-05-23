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Появилось видео задержания группы экстремистов в Астрахани

11:45
  • четверг
  • 23 мая 2019

При обыске у радикалов нашли взрывчатку и запрещенную литературу

В Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистской группировки, сообщает "ТВ Центр". Как сообщили в Следственном комитете, во время обысков в квартире у радикалов нашли взрывчатые вещества, бутылки с зажигательной смесью, запрещённую литературу, а также ножи и нацистскую атрибутику.

Как отмечают следователи, подозреваемые создали организованную группу, в которой существовала строгая дисциплина, проводились тренировки с макетами стрелкового оружия. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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