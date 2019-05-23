"Юля ангел наш": Началову объявили святой

Люди "заряжают" на ее могиле воду и крем

Поклонники Юлии Началовой превратили 17-й участок Троекуровского кладбища в место поклонения внезапно скончавшейся певице.

Как пишут "Дни.ру", безутешные фанаты продолжают приходить на могилу Юлии Началовой. Некоторые из них, стоя у надгробия, рассказывают о своих проблемах и о важных событиях в жизни страны. При этом они обращаются к Началовой, будучи уверенными, что та их слышит. "Часто над могилой вдруг появляется яркое-яркое солнышко, начинают петь птицы. Мы уверены: это Юля, ангел наш, подает знак", - говорят люди, для которых певица стала святой.

Иные поклонники приносят на могилу не только цветы и игрушки, но и воду с кремом. Они верят, будто таким образом они смогут избавиться от морщин, мозолей и боли при подагре. Нечто подобное, как пишут журналисты, происходит на могилах целителей Алана Чумака и Джуны Давиташвили.

Ранее сообщалось, что родные Началовой принялись разбирать ее шкафы, где накопилась целая коллекция нарядов. Часть гардероба достанется историку моды Александру Васильеву.

Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было 38 лет.

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