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25 тысяч голосов: петиции за отставку Зеленского набирают обороты

12:26
  • четверг
  • 23 мая 2019

Президент находится у власти всего лишь третий день

На сайте президента Украины появились сразу две петиции с требованием отправить в отставку Владимира Зеленского, который вступил в должность главы государства три дня назад.
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В общей сложности их подписали более 25 тысяч человек. Одна петиция предлагает отставку Зеленского в случае невыполнения предвыборных обещаний за полгода, а вторая указывает на то, что у нового президента нет "конкретного пути", пишет "Газета.Ru".

"Складывается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом", - отметил один из авторов петиции Максим Березук. Для официального рассмотрения петиций необходимо набрать не менее 25 тысяч голосов в течение трех месяцев. Только после этого ее передадут президенту.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая в сессионном зале Верховной Рады. Своей первостепенной задачей он считает прекращение войны в Донбассе и возврат Крыма.

Видео: фотографии из семейного архива Владимира и Елены Зеленских

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