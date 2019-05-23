Песков прокомментировал "Вечер с Владимиром Путиным"

Президент России не видел карикатур на себя

В Кремле прокомментировали шоу на британском телевидении, ведущим которого стала анимированная карикатура на Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, телеканал "Би-би-си" не обращался за разрешением на использование образа главы государства.

Песков рассказал, что про Владимира Путина написано много книг, нарисовано карикатур и создано шаржей, однако ничего из этого президент не видел.

"Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", - сказал Песков в интервью радио "Говорит Москва".

Ранее канал ВВС анонсировал выход шоу "Вечер с Владимиром Путиным". Его ведущим будет анимированный персонаж, похожий на российского президента. Как заявляют авторы программы, снято уже два пилотных выпуска.