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Неизбежная катастрофа убьет огромную часть Земли

12:55
  • четверг
  • 23 мая 2019

С бедой столкнутся 187 миллионов человек

Земле грозит глобальная катастрофа – огромная ее территория в скором времени окажется под водой, сделав необитаемыми ряд островов, стран и крупных городов.

Как сообщают ученые, массовый потоп произойдет из-за того, что в последнее время температура на Земле неуклонно повышается. В течение ближайших лет температура планеты вырастит на пять градусов Цельсия из-за чего поднимется уровень мирового океана, пишет интернет-портал "Дни.ру"

Стихия накроет территорию, соразмеримую с масштабами Англии, Франции, Германии и Испании вместе взятых. Она коснется по меньшей мере более 187 миллионов человек. Такие мегаполисы как Нью-Йорк, Шанхай и другие прибережные города окажутся под водой. Катастрофа вынудит 2,5 процентов населения Земли мигрировать в районы, пригодные для проживания, а это в свою очередь, грозит перенаселением, голодом и даже войнами.

Процент такого исхода событий невелик, однако, если человечество продолжит в таком же духе уничтожать природу, то подобного сценария не избежать.

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