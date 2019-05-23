День памяти Кирилла и Мефодия: приметы и поверья

24 мая - день славянской письменности

В пятницу, 24 мая, россияне отмечают День славянской письменности и вспоминают святых Кирилла и Мефодия.

Братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку во второй половине IX - X веках. Сначала они изобрели глаголицу, затем ее переработали и создали кириллиц, которая была упрощена в XVIII-XX веках. В день славянской письменности и культуры - единственный в нашей стране церковно-государственный праздник. Во многих городах пройдут службы в храмах, а в культурных центрах – научные конференции, выставки и концерты.

Кроме того, в народном календаре 24 мая - День Мокия Мокрого, он предсказывает погоду на грядущее лето. Мокий Амфипольский – христианский священномученик, который пострадал за веру. Он ревностно проповедовал среди язычников, которые не оценили его благих намерений, жестоко истязали, а затем отрубили голову. В 324 году Константин Великий в его честь храм в Византии и перенес туда мощи покойного.

По поверьям, если в Мокиев день пойдет дождь или взойдет туман, то все лето будет мокрым. Если на горизонте покажется красный восход, то будет много гроз и пожаров. Жаркое лето привлекут сухая погода и кот, спящий брюхом вверх. В церквях в этот день проходят службы, верующие молятся святому мученику Мокию и вспоминают всех людей, которые оставили после себя добрую память.