Путин вручил награды Матвиенко и Жванецкому

Президент поблагодарил россиян за высокие достижения и верность Родине

В Москве наградили тех, кто внес выдающийся вклад в развитие нашей страны. Владимир Путин вручил государственные награды. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

В списке тех, кто удостоен орденов, медалей и почетных званий - не только россияне, но и граждане других государств. Всего - несколько десятков фамилий. Это ученые, летчики-космонавты, артисты, журналисты, политики, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, сатирик Михаил Жванецкий, актер Сергей Маковецкий, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Вручая награды, Владимир Путин отметил высокий профессионализм и труд на благо нашей страны, передает "ТВ Центр".

"Прежде всего хочу всех вас поблагодарить, всем, кому сегодня будут вручены госнаграды за труд, высокие достижения, за верность России, за неравнодушное участие в жизни страны. Своими идеями и свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества. Уважаемые друзья! Вы добились впечатляющих высот. Я желаю вам новых успехов, здоровья, благополучия. И рад вас всех видеть", - сказал Путин.

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