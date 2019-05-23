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Медведев: стабильность российского бюджета растет

14:55
  • четверг
  • 23 мая 2019

Усилия правительства по снижению зависимости от нефти и газа дали результат

В России растёт стабильность бюджета и постепенно снижается зависимость от нефти и газа. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Как отметил премьер, вопреки санкциям, 2018 год завершился профицитом. Большая работа была проделана по части оздоровления региональных финансов, выполнения социальных обязательств. Выросли доходы внебюджетных фондов. Повысилось качество исполнения государственных программ. Также Дмитрий Медведев рассказал об изменениях, которые затронут действующий федеральный бюджет, сообщает "ТВ Центр".

"Предлагается увеличить объём доходов на 200 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось почти на 60 миллиардов рублей, а доходы, не связанные с экспортом нефти и газа, они заметно вырастут более чем на 260 миллиардов рублей. Эти дополнительные доходы, в свою очередь, позволяют увеличить расходную часть бюджета на 256,5 миллиарда рублей", - сказал Медведев.

Видео: Медведев провел переговоры с премьером Вьетнама

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