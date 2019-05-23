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Собянин: за семь лет в ТиНАО число рабочих мест выросло в 2,5 раза

14:59
  • четверг
  • 23 мая 2019

За пять лет их количество может быть увеличено в четыре раза по отношению к тому, что было

Количество рабочих мест на территории Новой Москвы выросло за последние годы в 2,5 раза. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин во время посещения предприятия по производству дверей "ПрофильДоорс". Продукция завода востребована, так как в Москве сейчас идёт активное строительство.

С высоты комплекс по производству межкомнатных дверей выглядит как игрушечный. Аккуратные корпуса и инфраструктура - утопают в окружающем лесном массиве. Новая Москва - уже не первый год привлекает бизнес. Ведь, это хорошая возможность получить льготы. Заинтересован и город. Новые производства - это дополнительные рабочие места. 

"За последние годы мы создали, увеличили количество рабочих мест в 2,5 раза. За последние годы мы увеличили количество рабочих мест в 2,5 раза. Планируем еще лет за пять увеличить в четыре раза по отношению к тому, что было. Постараемся сделать так, чтобы и жилье было, и рабочие места были в месте, где проживают. Деревообработка - это не самый профиль для Москвы, относительно небольшой сегмент. Но в абсолютных цифрах прилично. Около 15 тысяч работающих. Такие вот новые производства, они тоже важны для нас. Хороший экспортный потенциал, хорошая качественная продукция для строительной промышленности Москвы, мы много строим. Около 9 миллионов квадратных метров в год", - рассказал Сергей Собянин.

В этом году завод в поселении Щаповское утроил свои мощности. Сейчас это 31 тысяча квадратных метров производства и более тысячи сотрудников. Ежедневно компания выпускает 3 тысячи межкомнатных дверей.

"Мы сейчас активно экспортируем наши двери в страны ближнего зарубежья, а также дальнего зарубежья, в том числе США, Германия, Румыния, Польша. Конечно же, мы основной акцент даем на экологичность сырья", - рассказал директор предприятия Борис Кузнецов.

Компания планирует и дальше расширять производство. Поэтому мэра, прежде всего, спросили о возможности получения льгот, в том числе на имущество и на землю. 

"Москва в последнее время активно поддерживает промышленность на этой территории. Именно поэтому мы приняли решение развить наше производство в Новой Москве. Многие предприятия имеют статус "промышленный комплекс". Но, к сожалению, мы по некоторым критериям не проходим. Возможно ли учесть понижающий коэффициент?" – спросил Кузнецов.

"В Новой Москве, особенно в отдаленных районах, средняя заработная плата пониже, чем в Москве. Поэтому мы посмотрим какие-то понижающие коэффициенты адекватно развитию этой территории. Постараемся вам помочь", - пообещал Собянин.

Вместе с экономическим сектором в Новой Москве активно развивается и инфраструктура. Новые дороги и станции метро делают эту территорию доступной и для работников из других районов Москвы и Московской области.

Екатерина Гоголева, Андрей Сидоренко, Михаил Федоров, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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