"Мой район": как преобразился Теплый Стан

Полвека назад на этом месте была деревня

Благоустроенные парки и дворовые территории, более ста современных детских площадок и новые центры спорта - все это появилось в Теплом Стане благодаря программе "Мой район". Еще полвека назад на этом месте была деревня, и даже дорог нормальных не было, а сегодня здесь появляются все новые и новые транспортные и прогулочные маршруты.

Свое название район получил от двух деревень - Нижние и Верхние Тёплые Станы. В начале 17 века здесь жили крестьяне, рядом находились постоялые дворы для проезжих. Деревни на этом месте были еще каких-то полвека назад. Об этом хорошо помнит Галина Новикова: на ее глазах Тёплый Стан превратился в современный благоустроенный район.

"Не было дорог хороших, а сейчас отлично. Развивается все, и прекрасно, есть, где погулять", - радуется женщина.

За несколько лет построены больше ста детских и 18 спортивных площадок. Наталья Бабий вспоминает: раньше до горок и качелей идти было далеко. Теперь все около дома.

"Мы в день можем совершить путешествие по Теплому Стану – это наше любимое дело, по 10-11 площадок посещаем, все они разные, дети везде хотят остановиться", - говорит Бабий.

180 новых дворов. В планах – комплексное благоустройство всего района. Особенность в том, что детские площадки и зоны отдыха интегрируются в пешеходные маршруты. Галина Юхнова вспоминает: еще недавно здесь был пустырь с протоптанной тропинкой, но привести двор в порядок на сайте "Активный гражданин" попросили жители и даже проект выбрали сами.

"То, что раньше было, сейчас даже вспоминать не хочется: закоулки, темнота, а сейчас дорожки проложены, ухожены, газоны, свет провели. Очень удобно стало, красиво!" – говорит Юхнова.

Когда несколько лет назад в районе открылась станция метро "Тропарёво", эта дорожка через лес стала основным маршрутом для местных жителей. Вот только освещения не было.

"Написали на сайт mos.ru, чтобы нам благоустроили дорожку. Теперь и мамы гуляют, и мы ходим на работу, пользуемся этой дорогой, освещение есть – здорово!" – говорит Татьяна Юрина.

Теперь гулять в лесу можно в любое время суток. Богатая природа всегда была гордостью Тёплого стана. Десятки видов растений, животных и насекомых, многие из которых в Красной книге Москвы. Сложно поверить, что все это удалось сохранить в мегаполисе: леса, луга, речки и ручьи с многовековой историей. Здесь обнаружили следы древних поселений еще 12 века. Ландшафтный парк "Тёплый Стан" занимает почти половину площади всего района. Лодочная станция, лежаки, две сцены, детские городки и тренажёры, площадка для пляжного волейбола, известная на всю Москву. Новые центры спорта и искусств, детские сады и школы. Скоро откроется станция метро "Улица генерала Тюленева", а вокруг - еще больше народных парков. Все, что хотели сами жители.

Полина Кастрицкая, Михаил Бахтияров, Станислав Чубин, Андрей Корнилов. "ТВ Центр".