В Новой Москве снесли незаконную гостиницу

По документам на этом месте должна быть АЗС
В Щербинке снесли гостиницу. Суд признал, что здание построили незаконно. С самого утра территорию огородили, а гостиницу отключили от всех коммуникаций. Затем приступили к демонтажу. Разберут конструкции и вывезут мусор уже в ближайшее время, сообщает "ТВ Центр".
По документам на этом месте Симферопольского шоссе предприниматель должен был построить обычную АЗС. Но потом, видимо, решил не скромничать и возвел трехэтажный гостиничный комплекс. Разумеется, без разрешений.