ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новой Москве снесли незаконную гостиницу

15:05
  • четверг
  • 23 мая 2019

По документам на этом месте должна быть АЗС

В Щербинке снесли гостиницу. Суд признал, что здание построили незаконно. С самого утра территорию огородили, а гостиницу отключили от всех коммуникаций. Затем приступили к демонтажу. Разберут конструкции и вывезут мусор уже в ближайшее время, сообщает "ТВ Центр".

По документам на этом месте Симферопольского шоссе предприниматель должен был построить обычную АЗС. Но потом, видимо, решил не скромничать и возвел трехэтажный гостиничный комплекс. Разумеется, без разрешений.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Демонтаж гостиницы
Демонтаж гостиницы
Демонтаж гостиницы
Демонтаж гостиницы
Демонтаж гостиницы
Демонтаж гостиницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.