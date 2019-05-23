В Новой Москве снесли незаконную гостиницу

По документам на этом месте должна быть АЗС

В Щербинке снесли гостиницу. Суд признал, что здание построили незаконно. С самого утра территорию огородили, а гостиницу отключили от всех коммуникаций. Затем приступили к демонтажу. Разберут конструкции и вывезут мусор уже в ближайшее время, сообщает "ТВ Центр".

По документам на этом месте Симферопольского шоссе предприниматель должен был построить обычную АЗС. Но потом, видимо, решил не скромничать и возвел трехэтажный гостиничный комплекс. Разумеется, без разрешений.

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