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Участники "Московского долголетия" установили рекорд

15:17
  • четверг
  • 23 мая 2019

В четверг в Москве открылся летний сезон проекта

На самую массовую  зарядку с гимнастическими палками в четверг вышли жители столицы, которые участвуют в проекте "Московское долголетие". Упражнения одновременно выполняли около полутора тысяч человек. Достижение фиксировало  международное агентство "Интеррекорд".

В четверг в парке "Музеон", как и в других городских зонах отдыха, открылся летний сезон  "Московского долголетия", сообщает "ТВ Центр". Везде будут организованы спортивные, творческие и образовательные занятия, а также массовые развлекательные мероприятия для представителей старшего поколения.

В этом году к проекту присоединились пять крупных парков. Это усадьбы "Коломенское" и "Царицыно", ЦПКиО им. Горького, парки "Левобережный" и "Ходынское поле". Всего их будет 33.

Видео: Собянин отметил эффективность программы "Московское долголетие"

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