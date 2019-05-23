Участники "Московского долголетия" установили рекорд

В четверг в Москве открылся летний сезон проекта

На самую массовую зарядку с гимнастическими палками в четверг вышли жители столицы, которые участвуют в проекте "Московское долголетие". Упражнения одновременно выполняли около полутора тысяч человек. Достижение фиксировало международное агентство "Интеррекорд".

В четверг в парке "Музеон", как и в других городских зонах отдыха, открылся летний сезон "Московского долголетия", сообщает "ТВ Центр". Везде будут организованы спортивные, творческие и образовательные занятия, а также массовые развлекательные мероприятия для представителей старшего поколения.

В этом году к проекту присоединились пять крупных парков. Это усадьбы "Коломенское" и "Царицыно", ЦПКиО им. Горького, парки "Левобережный" и "Ходынское поле". Всего их будет 33.

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