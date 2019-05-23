Чему "Макдоналдс" учит сотрудников в "Университете гамбургерологии"

В образовательную программу входит более 200 международных профильных курсов

Первый в России и восьмой в мире "Университет гамбургерологии" открылся в Москве. Это серьезная бизнес-школа, где будут готовить будущих менеджеров, руководителей и директоров предприятий.

Макдоналдс открыл в Москве "Университет гамбургерологии" - первый в Восточной Европе. Уже в этом году в России получить корпоративное образование от крупнейшего работодателя для молодежи смогут около 4000 студентов.

"Объем инвестиций российского "Макдоналдс" в обучение и развитие сотрудников в 2019 году превысит 250 миллионов рублей. Только в этом году более 200 наших сотрудников станут директорами предприятий. Каждый из них прошел в "Макдоналдс" более 2000 часов обучения", - рассказал гендиректор "Макдоналдс" в России Марк Карена.

"Университет гамбургерологии" — это серьезная бизнес-школа, где готовят директоров предприятий и региональных управляющих. В корпорации прекрасно знают, насколько серьезное внимание уделяется обучению и развитию персонала в России, поэтому наша страна и была выбрана для открытия восьмого в мире корпоративного университета.

Подробности смотрите в репортаже Андрея Сидоренко:

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