Как живет 13-летний сын после смерти Децла

На долю Тони выпало много несчастий

Внезапная смерть Децла стала тяжелым испытанием для его сына - 13-летнего Антония. Ребенок не только лишился любимого человека, но и оказался втянут в грызню за наследство рэпера. ТВЦ.RU узнал, как изменилась жизнь Антония Толмацкого после похорон отца.

Последние 15 лет своей жизни Децл отказывался общаться со своим отцом, который бросил жену и ушел в другую семью. Музыкант делал все возможное, чтобы не повторить ошибок отца. Он старался проводить со своей семьей много времени и установить доверительные отношения с сыном. Рэпер любил сообразительного и пылкого Тони, а тот отвечал ему взаимностью. Мальчик с самого детства копировал повадки и облик отца, предпочитая носить дреды и широкие штаны.

Антоний словно унаследовал от отца обиду на своего деда - продюсера Александра Толмацкого. Внук и дед впервые увидели друг друга 6 февраля в Центральной клинической больнице Управления делами президента, где проходила церемония прощания с Децлом. Александр обнял Тони и долго его не отпускал, что-то говоря ему на ухо. Мальчик растерянно кивал.

Участники мероприятия подходили к мальчику, чтобы выразить ему свои соболезнования. Многие из них удивлялись вслух: "Ты очень похож на папу". Проститься с рэп-исполнителем пришло много народу. Не исключено, что это произвело сильное впечатление на Тони, ведь он не застал пика славы Децла и не до конца понимал, насколько популярен тот был в 90-е годы.

Повышенное внимание к Децлу после его смерти как будто вскружило школьнику голову. Возомнив себя взрослым, он вступил в интернет-перепалку с журналистом Романом Супером, который в феврале объявил кампанию по сбору 3,5 миллиона рублей на съемки документального фильма о рэпере. Он сделал это с разрешения родителей покойного. Антоний Толмацкий назвал Супера аферистом, который пытается заработать на имени его отца. По словам мальчика, этот журналист никогда не нравился Децлу, к тому же он не удосужился заручиться разрешением на съемки от его матери.

"У моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, и она чуть не умерла от сердечного приступа, еле успела выпить таблетки от сердца, спасибо, что рядом были друзья", - написал Тони в очередном своем посте на эту тему в Instagram. Ребенок также пожаловался на то, что его мама "еле-еле перебивается без денег".

Разумеется, громкие заявления "Децеленка" вызвали необыкновенный ажиотаж в интернете и СМИ. Одни граждане встали на сторону обиженного мальчика и его матери, а другие - на сторону Александра Толмацкого и его бывшей жены Ирины. Тони стал жертвой интернет-хейтеров и в итоге удалил свой аккаунт в соцсети.

Между тем скандалы продолжили сотрясать семью Децла, члены которой не перестали враждовать между собой. В марте Юлия Киселева, которая жила с музыкантом в гражданском браке, обвинила Александра и Ирину Толмацких в том, что они хотят забрать у нее сына и музыкальное наследие мужа. Это произошло после того, как продюсер опубликовал свидетельство о рождении Тони. Из этого документа следует, что мальчика на самом деле зовут Меркурием Антонием Иоанном и что Децл не указан в качестве его отца. Толмацкий попросил Юлию внести рэпера в свидетельство о рождении внука, поскольку иначе мальчик не сможет получить доход от управления правами на музыку, видео и товарные знаки Децла. По словам Толмацкого, его сын хотел сделать Тони единственным своим наследником.

"На сегодня родители Кирилла де-юре не являются бабушкой и дедушкой Антония, - пояснил ситуацию Сергей Жорин, адвокат Толмацкого. - Они с удовольствием общались и планируют общаться с внуком. Сложность заключается в том, что родственники находятся в очень тяжелом эмоциональном состоянии по понятным причинам".

Александр Толмацкий заявил, что Юлия Киселева из корыстных побуждений настраивает своего сына против бабушки и дедушки. При этом он выразил готовность помочь девушке с деньгами и пообещал, что Антоний получит все средства от реализации творческих произведений отца. Однако никакие слова не смогли убедить Юлию в благонадежности намерений Толмацких. Вместе с сыном она съехала с квартиры Децла. Теперь квадратными метрами распоряжается мать музыканта, которая уже поменяла дверные замки в квартире. "Я отписалась брату Юли и сказала: "Ребят, вы всегда можете взять у меня ключи, если вам это нужно!" – рассказала женщина, которая надеется, что со временем невестка смягчится и захочет общаться с родителями своего покойного возлюбленного.

17 июня Меркурию Антонию Иоанну исполнится 14 лет. В этом возрасте он получит право вписать имя отца в свое свидетельство о рождении и стать наследником Децла. Рэпер верил, что тройное имя поможет его сыну обрести счастье в жизни. Будем надеяться, мальчик перенесет утрату отца, вытерпит семейные раздоры и действительно будет счастлив. Так завещал папа.