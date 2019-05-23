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Странная травма Кейт Миддлтон вызвала подозрения

13:57
  • четверг
  • 23 мая 2019

Откуда порезы на руках герцогини?

Поклонников королевской семьи обеспокоило, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон часто носит на пальцах лейкопластырь.  

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Журналисты Daily Mail опубликовали подборку фотографий герцогини Кембриджской, на которых можно разглядеть пластырь телесного оттенка на разных пальцах ее рук. Лейкопластырь стал своего рода излюбленным аксессуаром 37-летней Кейт Миддлтон.

Последний раз она вышла в свет со странной травмой на пальце во время фестиваля цветов на территории Королевского госпиталя Челси. В ноябре она пришла с пластырем сразу на три мероприятия в течение четырех дней. Пластырь также заметили на ее руках в декабре 2016 года, в феврале и в августе. 

Журналисты и поклонники герцогини задались вопросом, каким образом Кейт Миддлтон так часто травмирует свои пальцы. По одной версии, она грызет заусенцы, по другой – ее кусает кокер-спаниель Лупо. Есть мнение, что Миддлтон случайно режет себя во время работы в огороде или на занятиях по рукоделию с детьми. Согласно одной теории, супруга принца Уильяма заклеивает пластырем даже мелкие царапинки, поскольку ей приходится часто обмениваться рукопожатиями, которые довольно опасны с точки зрения гигиены. 

Ранее стало известно, что принц Уильям проявлял грубость по отношению к Кейт Миддлтон, когда они еще не были женаты. Он якобы обращался с ней, как с прислугой, и несколько раз уходил от нее, жалуясь на недостаток свободы. 

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