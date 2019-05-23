Странная травма Кейт Миддлтон вызвала подозрения

Откуда порезы на руках герцогини?

Поклонников королевской семьи обеспокоило, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон часто носит на пальцах лейкопластырь.

Журналисты Daily Mail опубликовали подборку фотографий герцогини Кембриджской, на которых можно разглядеть пластырь телесного оттенка на разных пальцах ее рук. Лейкопластырь стал своего рода излюбленным аксессуаром 37-летней Кейт Миддлтон.

Последний раз она вышла в свет со странной травмой на пальце во время фестиваля цветов на территории Королевского госпиталя Челси. В ноябре она пришла с пластырем сразу на три мероприятия в течение четырех дней. Пластырь также заметили на ее руках в декабре 2016 года, в феврале и в августе.

Журналисты и поклонники герцогини задались вопросом, каким образом Кейт Миддлтон так часто травмирует свои пальцы. По одной версии, она грызет заусенцы, по другой – ее кусает кокер-спаниель Лупо. Есть мнение, что Миддлтон случайно режет себя во время работы в огороде или на занятиях по рукоделию с детьми. Согласно одной теории, супруга принца Уильяма заклеивает пластырем даже мелкие царапинки, поскольку ей приходится часто обмениваться рукопожатиями, которые довольно опасны с точки зрения гигиены.

Ранее стало известно, что принц Уильям проявлял грубость по отношению к Кейт Миддлтон, когда они еще не были женаты. Он якобы обращался с ней, как с прислугой, и несколько раз уходил от нее, жалуясь на недостаток свободы.

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