У экс-министра Абызова нашли наркотики

Название наркотического вещества не приводится

Следователи нашли у бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова наркотики. Находку сделали следователи во время обыска в квартире экс-чиновника.

О неожиданной находке стало известно в четверг на заседании Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызову. По словам следователя Сергея Степанова, уже получены результаты химической экспертизы наркотического вещества. Какой наркотик и его количество не называется, передает "Интерфакс".

Следователь рассказал, что за два месяца были проведены десять экспертиз, множество обысков, допросов и выемок документов. Он попросил оставить Абызова под стражей, полагая, что тот по-прежнему может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Михаил Абызов был задержан 26 марта по подозрению в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Обвинители считают, что экс-министр вместе с сообщниками похитил и вывел из страны четыре миллиарда рублей. Защита предлагала отпустить бывшего чиновника под залог в миллиард рублей, или отправить под домашний арест, однако суд поместил его под стражу.

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