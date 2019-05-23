Опубликованы первые кадры со свадьбы Насти Каменских и Потапа

Музыканты до последнего скрывали свои чувства
Украинские музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских внезапно стали мужем и женой.
Артисты до последнего скрывали свои отношения и дату свадьбы, однако в четверг стало известно, что они забронировали ресторан в Киеве на 23 мая. Ожидается, что на закрытое торжество придут около 100 человек, пишет интернет-портал "Дни.ру".
"Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину", - написала счастливая невеста в Instagram под фотографией, где она в белом платье стоит за спиной избранника.
Потапенко в связи с радостным событием выпустил романтичный трек и клип - "признание в любви" к жене, пишет "Экспресс-газета".
Особенные чувства рождают особенные произведения���� Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа»���� ⠀ Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете❤❤❤ Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. ���� ⠀ Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов��������Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. �������� Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь�������� Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! ���� ⠀ Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! ����Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары❤ Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! �������� #BearAndDiamond