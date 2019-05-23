Опубликованы первые кадры со свадьбы Насти Каменских и Потапа

Музыканты до последнего скрывали свои чувства

Украинские музыканты Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских внезапно стали мужем и женой.

Артисты до последнего скрывали свои отношения и дату свадьбы, однако в четверг стало известно, что они забронировали ресторан в Киеве на 23 мая. Ожидается, что на закрытое торжество придут около 100 человек, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину", - написала счастливая невеста в Instagram под фотографией, где она в белом платье стоит за спиной избранника.

Потапенко в связи с радостным событием выпустил романтичный трек и клип - "признание в любви" к жене, пишет "Экспресс-газета".