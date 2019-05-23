Подробности операции по задержанию экстремистов в Астрахани

У преступников нашли шесть емкостей с порошками, которые можно использовать для сборки самодельных фугасов

Задержанные в Астраханской области радикалы планировали нападения и хотели применить самодельные взрывные устройства. Об этом сообщили в ФСБ. Подозреваемые состояли в экстремистской группировке, пропагандировали националистическую идеологию, занимались вербовкой.

Штурмовая группа спецназа ФСБ в этот неприметный дом в Астраханской области ворвалась без единого выстрела. Через секунды трое подозреваемых лежали на полу. Уже в наручниках. Захват был организован так стремительно, что молодые люди не успели понять, что происходит. В комнатах во время обыска оперативники нашли патроны к гладкоствольному оружию, противогазы, ножи, дымовые шашки, камуфляжи и целый комплект порошков. Тип веществ взрывотехники определили на месте.

Аналогичные обыски и проверки, в общей сложности, спецназ провел по 13 адресам. Всего оперативники нашли шесть емкостей с порошками, которые можно использовать для сборки самодельных фугасов. В основном, это алюминиевая пудра - она же серебрянка и аммиачная селитра.

По предварительным данным ФСБ, задержанные входили в радикально-националистическую группировку и планировали целую серию нападений именно с применением таких бомб. Имена и фамилии силовики пока не называют. Известно только, что двое подозреваемых - жители Астраханской области. Третий - уроженец Краснодарского края. Помимо планируемых преступлений, они занимались вербовкой. Особенно активно через интернет. Задержанные уже дают признательные показания.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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