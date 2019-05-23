"У меня все нормально": Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковника ГРУ никто не видел и не слышал больше года

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого в марте прошлого года было совершено покушение, позвонил своей племяннице Виктории в Россию.

С 4 марта прошлого года он не появлялся на публике и не выходил на связь. Информацию о нем давала только британская пресса, а в России уже начали думать, что экс-сотрудника ГРУ уже нет в живых.

Однако сегодня эти подозрения и страхи развеялись. Оказывается, Сергей Скрипаль звонил племяннице два раза. Один раз 1 апреля после того, как Виктория втянулась в конфликт с ТСЖ. Мужчина упрекнул родственницу в том, что она привлекает слишком много к себе внимания и часто светится в прессе.

Второй раз Сергей Скрипаль позвонил Виктории 9 мая, но ее не было дома и поэтому разговор записался на автоответчик. "У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, маму с праздником тоже, с Днем Победы", - приводит "Московский комсомолец" слова Скрипаля.

4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

Видео: избиение Виктории Скрипаль в ТСЖ