Путин поздравил Моди с победой его партии на выборах

Россия и Индия договорились и дальше укреплять дружеские отношения

В четверг Владимир Путин провёл телефонный разговор с Нарендрой Моди. Глава нашего государства поздравил премьер-министра Индии с убедительной победой его партии на парламентских выборах, передает "ТВ Центр".

В ходе беседы была подтверждена обоюдная готовность дальнейшему укреплению дружеских отношений между нашими народами, а также развитию стратегического партнёрства и координации на международной арене. Ранее Владимир Путин направил премьеру Индии поздравительную телеграмму.

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