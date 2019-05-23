ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Друзья отвернулись от принца Гарри из-за Меган Маркл

14:53
  • четверг
  • 23 мая 2019

Герцогиню назвали требовательной и неуживчивой

Журналистка Мелани Бромли, которая регулярно пишет о британской королевской семье, заявила, что принц Гарри потерял многих своих друзей после женитьбы на Меган Маркл. 

Кейт Миддлтон потерялась в тени скандалистки Меган Маркл
Принц Гарри погулял на свадьбе без Меган Маркл
Меган Маркл разогнала всю прислугу и оставила новорожденного сына без няни

Мелани Бромли рассказала, что жизнь принц Гарри "драматически изменилась" после женитьбы. Если раньше он был завсегдатаем всевозможных вечеринок, то теперь он стал примерным семьянином. "Я знаю, что есть некоторые друзья, с которыми он потерял связь после женитьбы, и что в его жизни произошли определенные изменения. Но это естественно", - цитирует Бромли британский таблоид Daily Express. По ее словам, в этом виновата не столько Маркл, сколько сам Гарри, который сознательно принял решение остепениться.   

Между тем Анджела Леви, написавшая книгу о герцоге Сассекском, сказала авторам документального фильма "Меган и Гарри плюс один", что друзья и родные неоднозначно относятся к герцогине. "Я думаю, что она непопулярна во многих кругах. В основном это связано с тем, что они обожают Гарри и считают, что она перетягивает одеяло на себя", - заявила Леви.

По ее словам, в королевской семье Меган Маркл считают требовательной и неуживчивой. Она не исключила, что жена распугала друзей принца. 

Ранее сообщалось, что мама Меган Маркл, которая шесть месяцев гостила во Фрогмор-коттедже, вернулась к себе в Лос-Анджелес. Теперь принцу Гарри и его супруге придется подыскать няню для их сына Арчи. 

Видео: Меган Маркл и принц Гарри показали новорожденного сына
Читайте также:
Главное сегодня
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.