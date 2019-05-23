Друзья отвернулись от принца Гарри из-за Меган Маркл

Герцогиню назвали требовательной и неуживчивой

Журналистка Мелани Бромли, которая регулярно пишет о британской королевской семье, заявила, что принц Гарри потерял многих своих друзей после женитьбы на Меган Маркл.

Мелани Бромли рассказала, что жизнь принц Гарри "драматически изменилась" после женитьбы. Если раньше он был завсегдатаем всевозможных вечеринок, то теперь он стал примерным семьянином. "Я знаю, что есть некоторые друзья, с которыми он потерял связь после женитьбы, и что в его жизни произошли определенные изменения. Но это естественно", - цитирует Бромли британский таблоид Daily Express. По ее словам, в этом виновата не столько Маркл, сколько сам Гарри, который сознательно принял решение остепениться.

Между тем Анджела Леви, написавшая книгу о герцоге Сассекском, сказала авторам документального фильма "Меган и Гарри плюс один", что друзья и родные неоднозначно относятся к герцогине. "Я думаю, что она непопулярна во многих кругах. В основном это связано с тем, что они обожают Гарри и считают, что она перетягивает одеяло на себя", - заявила Леви.

По ее словам, в королевской семье Меган Маркл считают требовательной и неуживчивой. Она не исключила, что жена распугала друзей принца.

Ранее сообщалось, что мама Меган Маркл, которая шесть месяцев гостила во Фрогмор-коттедже, вернулась к себе в Лос-Анджелес. Теперь принцу Гарри и его супруге придется подыскать няню для их сына Арчи.

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