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Выпускников Владивостока отправили в "последний путь" (видео)

14:46
  • четверг
  • 23 мая 2019

Мэр города наговорил странностей

Мэр Владивостока Олег Гуменюк перепутал формулировки пожеланий для выпускных и похорон и отправил выпускников в "последний путь".

Приглашая школьников на общегородской выпускной, Гуменюк сказал: "Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни". По залу прокатилась волна нервного смеха. Мэр Владивостока попытался объясниться, но этим сделал только хуже.

Помимо этого ляпа, Гуменюк заявил, что отцы и матери выпускников жили неправильно и предостерег подрастающее поколение от их ошибок, пишет издание Vostok.Today.

"Хочу пожелать вам, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые совершили ваши родители, чтобы они рассказали вам, как надо пройти первые взрослые шаги и остались в нашем прекрасном городе". – отметил политик.

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