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Зеленский однозначно высказался о переговорах с Россией

15:33
  • четверг
  • 23 мая 2019

Президент Украины назвал Россию "агрессором"

Переговоры между Киевом и Москвой в настоящий момент невозможны. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.  Кроме того, глава государства назвал Россию агрессором, передает "Газета.Ru".

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На этой неделе в администрации президента Украины рассказали, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума о "достижении мирных договоренностей с Россией", а также решении кризиса в Донбассе. Как позже заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва ждет от Киева других шагов, но пока их не видит.

Ранее Зеленский обратился к представителям США и Евросоюза с просьбой усилить давление на Москву и ввести в отношении России новые санкции.

В четверг в Киеве вступил в силу указ президента о роспуске Верховной Рады. У депутатов осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе. Между тем на официальном сайте Зеленского появилась петиция о его отставке.

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