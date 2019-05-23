Зеленский однозначно высказался о переговорах с Россией

Президент Украины назвал Россию "агрессором"

Переговоры между Киевом и Москвой в настоящий момент невозможны. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Кроме того, глава государства назвал Россию агрессором, передает "Газета.Ru".

На этой неделе в администрации президента Украины рассказали, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума о "достижении мирных договоренностей с Россией", а также решении кризиса в Донбассе. Как позже заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва ждет от Киева других шагов, но пока их не видит.

Ранее Зеленский обратился к представителям США и Евросоюза с просьбой усилить давление на Москву и ввести в отношении России новые санкции.

В четверг в Киеве вступил в силу указ президента о роспуске Верховной Рады. У депутатов осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе. Между тем на официальном сайте Зеленского появилась петиция о его отставке.