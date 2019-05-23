Усы назвали эффективным оружием против рака

Американские ученые исследовали 200 мужчин

Ученые из университета в Канзасе пришли к выводу, что усы могут защитить мужчин от кератоза на губе - заболевания кожи, которое в некоторых случаях приводит к развитию онкологического заболевания.

"Усы способны защищать губы так же, как волосы защищают череп", - рассказал автор идеи Даниэль Айрес. Его команда исследовала 200 мужчин с кератозом на голове или лице. 60 пациентов в течение долгого времени носили усы длиной не менее девять миллиметров, пишет Medicalxpress.

Наблюдения за этими мужчинами позволили дерматологам сделать предположение о том, что усатые люди в 16 раз реже страдают от актинического кератоза на губе, чем любители часто бриться.

Сообщается, что кератоз диагностируют у трех миллионов американцев ежегодно. Чаще всего от этого страдают мужчины в возрасте от 50 до 60 лет.