Украинский борщ резко подорожал

Только за апрель 2019-го борщевой набор стал дороже на 25%

Стоимость овощей борщевого набора на Украине за год выросла на 77%. Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в своем Facebook.

Он подсчитал рост цен на овощи, необходимые для борща. Так, цена лука выросла в 3,5 раза, капусты – в 2,7 раза. Кроме того, картофель стал дороже на 37%, а свекла — на 16%. Морковь подорожала на 1,5%.

При этом только за апрель 2019-го борщевой набор на Украине стал дороже на 25%, пишет "Газета.Ru".

Ранее в России были названы регионы с самым дешевым и самым дорогим борщом. Речь идет о тарелке борща объемом 300 миллилитров с ложкой сметаны. Меньше всего за такой набор будут платить жители Пензы (19,5 рубля). На самый дорогой придется раскошелиться на Сахалине (45 рублей).

Столичным жителям тарелка борща со сметаной обойдется, в среднем, 31,2 рубля, а петербуржцам - 25,3 рубля. Средняя цена по России составила 25 рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен