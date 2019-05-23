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Первый муж Началовой после скандала увез семью из России

16:07
  • четверг
  • 23 мая 2019

Певец променял летящий тополиный пух на средиземноморский бриз

Певец Дмитрий Ланской отвез свою семью – жену и двух детей – на каникулы в Италию. Там же певец решил отметить свой день рождения – 15 мая ему исполнился 41 год.

Счастливое семейство посетило город Лечче, находящийся на каблучке страны, и сделало несколько фотографий на фоне античных развалин площади Святого Оронция. Ланской уделяет большое внимание культурному воспитанию дочки Софии и сына Платона. Дети – копия статного отца-блондина.

Несмотря на то, что Ланской находится в Италии уже больше недели, фотографий из поездки в его профиле в Instagram очень мало. Видимо, слишком насыщенная программа. "Почему так мало фоток? Где окрестности? Подробности?", - написала одна из фанаток, на что Ланской поспешил заверить, что скоро выложит еще несколько кадров.

Дмитрий Ланской оказался в центре скандала после смерти его бывшей жены Юлии Началовой. Ее отец обвинил Ланского в том, что тот заставлял его дочь худеть и довел до анорексии, подкосившей здоровье певицы. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - заявил Виктор Началов. Его слова подтвердила певица Ирина Салтыкова, которая за это получила от Ланского характеристику "женщины с пониженной социальной ответственностью". Ланской пожаловался, что после смерти Началовой его родственники оказались жертвами травли.

Видео: Долина и Панайотов спели песню Началовой под аккомпанемент Веры

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