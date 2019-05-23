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Зеленский обиделся на непослушную Верховную Раду

16:07
  • четверг
  • 23 мая 2019

Больше вносить в парламент свои законопроекты президент не будет

Действия Верховной Рады показывают, что она недоговороспособна по вопросам сотрудничества с президентом. Об этом заявил представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук. По его словам, президент сделал для себя выводы.

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Зеленский больше не будет подавать на рассмотрение Верховной Рады нынешнего созыва свои законопроекты. По словам Стефанчука, предусмотренные в программе президента законодательные инициативы уже наработаны, но будут внесены уже после досрочных выборов.

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду. То, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством", - приводит слова Стефанчук агентство УНН.

Накануне Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об изменении избирательного законодательства. Документ вводит пропорциональную избирательную систему и снижает проходной барьер для партий с 5 до 3%.

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