Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Эксперты считают, что это "эффект демократии"

Петиция об отставке нового президента Украины Владимира Зеленского, зарегистрированная на сайте главы государства 22 мая, набрала уже более 28 тысяч голосов. При этом по закону для рассмотрения документа необходимо 25 тысяч голосов, так что формальные условия уже соблюдены.

По мнению автора петиции, Зеленский "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей", а всего лишь консолидировал протест украинцев.

В то же время глава украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко считает, что появление этой петиции вызвано "эффектом демократии". "С точки зрения пиара да, это забавно. Это еще раз показывает, что на Украине любят шоу" – приводит его слова RT.

В четверг в Киеве начал действовать указ главы государства о роспуске Верховной Рады. У парламентариев осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе.

Ранее глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. Между тем в четверг президент Украины отверг саму возможность переговоров с Москвой.