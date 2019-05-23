Айфоны подорожают в три раза

Рынок гаджетов начнет лихорадить из-за экономического противостояния Вашингтона и Пекина

Торговая война между Китаем и США, которая затронула китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, может негативно сказаться в целом на рынке мобильных устройств. Так, эксперты прогнозируют, что телефоны многих известных брендов серьезно подрастут в цене.

Если Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин, Китай может перенести производство айфонов( IPhone). При неблагоприятном развитии событий Apple придется искать производственные площадки в других странах, например, в Индии.

"Соответственно, стоимость того же айфона может вырасти в два — три раза. Если сейчас гаджет стоит 80 тысяч рублей, то, с большой долей вероятности, цена на него может вырасти до 180 тысяч", - рассказал URA.Ru шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

Ранее США внесли в черный список компанию Huawei, которую неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая. Американский Минторг выдал корпорации лицензию на 90 дней, которая позволяет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение.