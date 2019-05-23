В России не нашли качественных глазированных сырков

Проверили продукции 29 компаний

Специалисты из Роскачества провели проверку глазированных сырков 29 компаний. Они проверили продукцию на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков, а также микроорганизмов. Кроме того, их оценили по вкусу, запаху, цвету и качеству глазури.

Согласно результатам исследования, в тройку лучших попали образцы компаний "Коровка из Кореновки", "Чудо", а также "Ностальгия". При этом эксперты не удостоили ни одну торговую марку "Знаком качества". Дело в том, что все сырки не соответствуют повышенным стандартам.

В частности, в 15 образцах оказалось превышено количество дрожжей. Еще восемь видов содержали заменитель молочного жира, а в трех продуктах обнаружили плесень. Кроме того, еще в трех образцах эксперты нашли кишечную палочку. Два сырка провалили проверку на консерванты.

Между тем, эксперты дали советы по выбору творожных сырков. Так, стандартный срок хранения этой продукции составляет 15 суток. При этом покупателям рекомендуется покупать сырки в начале срока годности. А еще нужно ориентироваться на температуру на полке холодильника в магазине. Сырки хранятся при температуре не выше четырех градусов тепла. А еще сырки лучше всего хранить в морозилке, а за примерно полчаса до употребления размораживать их, говорится на сайте Роскачества.