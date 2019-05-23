Новый статус Пенсионного фонда положит конец домыслам и скандалам

ПФР хотят превратить в публично-правовую компанию

Партнер CFS Management Александр Лапидус в разговоре с ТВЦ.RU позитивно оценил инициативу по изменению статуса Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что 31 мая в правительстве планируют обсудить предложение Минтруда об изменении правового статуса соцфондов. Их предлагается преобразовать в публично-правовые компании, отметил Шохин.

Александр Лапидус выразил мнение, что такая инициатива может повысить эффективность и прозрачность всей пенсионной системы России. По его словам, на сегодняшний день у ПФР нет четко сформулированного регламента, а его публичная деятельность закрыта. Как объяснил Лапидус, это приводит к росту недоверия и отсутствию возможности контролировать систему, в том числе финансовые потоки.

"Нет понимания того, по каким принципам используются деньги. В прессе мелькали скандалы, связанные с санаториями и дворцами, построенными для ПФР, а самое главное - не было публичных заявлений, касающихся инвестиций средств в экономику, - сказал Александр Лапидус ТВЦ.RU. - У аудитории может сложиться впечатление, что деньги присваиваются, хотя это может быть и не так, однако отсутствие публичности позволяет расти домыслам и предположениям. Превращение в публично-правовую компанию поможет Пенсионному фонду установить прозрачность, создать понятный механизм управления резервами, привлечь новые денежные средства с рынка уже на более выгодных условиях, а самое главное - наладить процесс открытого их размещения".

Напомним, в декабре 2018 года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и внебюджетным социальным фондам (ПФР, ФСС и ФОМС) разработать предложения по изменению правового статуса фондов. В апреле текущего года министерство внесло соответствующие предложения.