Уилл Смит высмеял российскую традицию вешать ковры на стены

Его коллега захотел украсить ковром свой дом

Голливудский актер Уилл Смит, который сыграл джинна в фильме Гая Ричи "Аладдин", удивился российской традиции вешать на стену ковер.

Актеры Уилл Смит, Мена Массуд (исполнил роль Аладдина) и Наоми Скотт (сыграла Жасмин) обратились к зрителям объединенной сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" с призывом прийти на премьеру фильма, которая состоялась 23 мая. Ролик опубликовали на странице сети во "ВКонтакте".

Уилл Смит рассказал своим коллегам, что в России существует одна необычная традиция: "А вы знали, что в России в некоторых домах волшебные ковры вешают на стены? Так написано в интернете".

Мена Массуд предположил, что россияне делают это на тот случай, если им внезапно потребуется куда-то улететь. Смит назвал эту версию маловероятной. Когда Массуд начал рассуждать о том, стоит ли ему повесить на стену ковер, Наоми Скотт его оборвала: "Мена, остынь".

Ранее сообщалось, что зрителей разочаровал трейлер четвертой части фильма "Люди в черном", ведь они ожидали увидеть в ленте Уилла Смита.