Власти Москвы и Ханоя подписали программу сотрудничества до 2021 года

Вьетнам — девятый по объёму взаимной торговли среди всех зарубежных партнёров Москвы

Москва и Ханой будут обмениваться опытом в развитии городской среды и социальной сферы. Программу совместной работы на 2019-2021 годы подписали главы двух столиц Сергей Собянин и Нгуен Дык Тюнг, передает "ТВ Центр".

Документ охватывает все ключевые направления: развитие общественного транспорта, уборку городских территорий, здравоохранение и многие другие. Сотрудничество Москвы и Ханоя продолжается с 1997 года, именно тогда был подписан Меморандум о дружбе.

За это время Вьетнам стал девятым по объёму взаимной торговли среди всех зарубежных партнёров российской столицы. В Москве зарегистрировано почти два десятка предприятий с вьетнамским капиталом в уставном фонде.