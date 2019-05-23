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Власти Москвы и Ханоя подписали программу сотрудничества до 2021 года

20:01
  • четверг
  • 23 мая 2019

Вьетнам — девятый по объёму взаимной торговли среди всех зарубежных партнёров Москвы

Москва и Ханой будут обмениваться опытом в развитии городской среды и социальной сферы. Программу совместной работы на 2019-2021 годы подписали главы двух столиц Сергей Собянин и Нгуен Дык Тюнг, передает "ТВ Центр".

Документ охватывает все ключевые направления: развитие общественного транспорта, уборку городских территорий, здравоохранение и многие другие. Сотрудничество Москвы и Ханоя продолжается с 1997 года, именно тогда был подписан Меморандум о дружбе.

За это время Вьетнам стал девятым по объёму взаимной торговли среди всех зарубежных партнёров российской столицы. В Москве зарегистрировано почти два десятка предприятий с вьетнамским капиталом в уставном фонде.

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