Опасно, как алкоголь: найдена причина развития рака у людей старше 20 лет

Важно хорошо питаться

Ученые из Университета Тафтса в Бостоне (США) выяснили, почему у людей в возрасте 20 лет и старше развивается онкология. Согласно результату исследования, на риск появления злокачественных опухолей сильное влияние оказывает питание. Причем, оно гораздо выше, чем считалось ранее.

Чтобы это установить, исследователи проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше. В частности, десятки тысяч новых случаев онкологии были спровоцированы именно неправильным питанием. Это можно сравнить с показателями, связывающими развитие рака с употреблением алкоголя.

В научном журнале JNCI Cancer Spectrum говорится, что у большинства страдающих от рака пациентов рацион включал минимальное количество цельного зерна, овощей, фруктов, а также молочных продуктов. В нем зашкаливало содержание обработанных продуктов, красного мяса и подслащенных напитков, передает "Российская Газета".

Врачи установили, что более 38% случаев появления рака толстой кишки и прямой кишки оказались следствием плохого питания. Наибольшее количество случаев развития смертельно опасных заболеваний из-за вредной еды фиксировалось у мужчин в возрасте 45 до 64 лет.

Ранее главный внештатный специалист министерства здравоохранения России Андрей Каприн перечислил пять факторов, которые повышают риск возникновения рака. Это жирная пища, различные пищевые добавки, включая употребляющиеся в фастфуде, "красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение". Кроме того, курение в 30-50 раз повышает риск развития опухоли, причем отнюдь не только рака легких.

До этого сообщалось, что популярная пищевая добавка на основе наночастиц E171 может приводить к возникновению заболеваний кишечника и рака толстой кишки.

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