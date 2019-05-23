Петицию за отставку Зеленского подписали более 35 тысяч человек

Президенту Украины предложили уйти со своего поста

На Украине петиция об отставке президента за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Подобные настроения всячески подогреваются в Верховной Раде. Спикер и вовсе заявил о назревающем майдане. А Владимир Зеленский после неудачной попытки договориться с депутатами отказался вносить инициативы до парламентских выборов. Найти общий язык не могут и украинские раскольники. О серьезных разногласиях заявил их бывший предводитель Филарет. Он признался, что не принял бы дарованный томос, если бы знал заранее о его содержании.

На вопросы журналистов президент отвечает в кулуарах киевского IT-форума и по короткому видео понятно: риторика нынешний власти мало чем отличается от предыдущей. К публике Зеленский выходит без галстука, закатав рукава рубашки, общается на русском, передает "ТВ Центр".

Участники форума все снимают на мобильные телефоны, а стоило бы с их помощью заглянуть на официальный сайт президента. Указы о назначении на ключевые посты там появляются один за другим. Обещанных кадровых перемен, за которые голосовали украинцы, все меньше. Валерий Сушкевич, например, переназначен уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью. Омбудсмен по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко также сохранил свой пост. Виновниками всех бед Зеленский назначил депутатов Верховной Рады. В очередной раз досталось радикалу Ляшко.

Законность президентского решения распустить Раду теперь предстоит проверить Верховному суду Украины. Там зарегистрировано уже второе обращение. Работу парламентариев следовало бы контролировать при помощи специального приложения на мобильном телефоне, философствует президент.

Референдум о переговорах с нашей страной, об идее проведения которого накануне сообщил глава президентской администрации, теперь уже и не референдум, а опрос с целью изучения общественного мнения. То есть законодательной силы иметь не будет. В отличие от петиции за отставку президента. Документ набрал необходимое количество голосов и теперь подлежит рассмотрению.

Сторонники Зеленского в ответ зарегистрировали сразу три петиции противоположного содержания. Своей идеологией партия "Слуга народа", а по опросам она набирает большинство в новом парламенте, провозгласила модное нынче либертарианство.

"Либертарианство - это когда ты имеешь неограниченную личностную свободу, которая ограничивается только волей извне", - рассказал политолог Сергей Дацюк.

Что в условиях современной Украины очень удобно. Никто и никому ничего не должен. Борьба за власть продолжается, признает и бывший президент Порошенко. Вдобавок к уже имеющимся обвинениям на него подано заявление об отмывании денег и неуплате налогов.

Наследие бывшего президента трещит по швам. Накануне в соцсетях появилась фотография документа, где Генштаб предлагает провести опрос на предмет готовности к переговорам с ДНР и ЛНР. Многие отметили - термины "сепаратисты" и "оккупанты" там уже не упоминаются. Просуществовал документ, правда, недолго. Был отменен. Набирает оборот и скандал с новой церковью. По словам обманутого властью лидера раскольников Филарета, если бы он раньше знал все условия Томоса, не согласился бы на эту авантюру.

Матвей Шестаков, Александра Сергомасова, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".